В Алтайском крае мужчина похитил лошадей, потому что ему понадобились деньги на лечение ребенка

Лошадей обнаружили на границе Алейского и Топчихинского районов, в 50 км от места кражи, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Полицейские сразу нашли похитителя. Им оказался местный житель Барнаула. Мужчина сразу признался и заявил, что ему нужны деньги для лечения ребенка.
По его словам, он хотел забрать только двух животных, а еще одна лошадь и жеребенок просто ушли следом.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что сибирячку подозревают в контрабанде древесины на сумму более 20 млн рублей.