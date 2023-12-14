15 декабря
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Жизнь

В Алтайском крае мужчина незаконно отстреливал косуль

В Бор-Форпостском лесничестве мужчина незаконно подстрелил косулю. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Охотник. Браконьер.
Охотник. Браконьер.
unsplash.com

Известно, что инспектор осматривал местность и в бинокль увидел, как водитель автомобиля КамАЗ выстрелил прямо из кабины. К сожалению, пуля попала в косулю. Инспектор сразу же сообщил в полицию.

Сотрудники прибыли на место и внутри автомобиля нашли тушу косули, а также незарегистрированное ружье с оптическим прицелом.

Подозреваемы заявил, что в лесу он для вывоза древесины. На днях нашел ружье и решил испытать его в деле.

Оказалось, что мужчина владельцем оружия не является, лицензию на отстрел не имеет.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что страшный случай браконьерства произошел в Алтайском крае.

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