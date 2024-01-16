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Жизнь

В Алтайском крае к режиму "черного неба" прибавятся сильные морозы

Барнаульцев и бийчан ближайшие три дня ожидают морозы до -35 градусов.

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В администрации столицы Алтайского края сообщают, что режим "черного неба" будет действовать в Барнауле и Бийске с 16 по 19 января.

Алтайский гидрометцентр также отметил, что в региональные морозы устанавливаются условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе первой степени опасности.

Развеиваться загрязнения, установленные 16 января, начнут 19 января. Региональное правительство уже призвало руководство предприятий сократить выбросы веществ, которые загрязняют воздух.

Мороз дополнит режим "черного неба", температура в течение трех дней будет ночью варьироваться от -26 до -36 градусов, а днем от -16 до -27 градусов. Ветра не ожидается, на дороге гололед.

Ранее altapress.ru сообщал, как лебеди зимуют на незамерзающем озере Светлое в Алтайском крае.

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