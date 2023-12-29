В Алтайском крае дорожники в праздники будут работать круглосуточно

В случае ухудшения погодных условий количество дорожной техники увеличится, в настоящее время на улицах работают порядка 150 единиц техники.

"Катунь 24" сообщает, что также заготовили противогололедные материалы.

Также отмечается, что будет вестись дистанционный мониторинг дорожной обстановки. Этим будут заниматься 35 видеокамер, 12 метеостанций и 15 комплексов весогабаритного контроля.

Диспетчерские службы будут работать круглосуточно, туда оперативно поступает информация о состоянии проезда.

При возникновении ЧС на дорогах можно воспользоваться номерами телефонов:

— дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

— дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

— дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

— дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;

— экстренная служба: 101, 112.

Ранее мы сообщали, что в столице Алтайского края очищают улицы после снегопада.

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