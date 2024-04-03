В Алтайском крае число затопленных домов сократилось

Число подтопленных талыми водами домов в Алтайском крае сократилось до 194. Большая часть из них находится в Михайловском районе. Об этом сообщает ТАСС.

Во время паводка в Алтайском крае подтопило 917 приусадебных участков, 194 дома в 45 населенных пунктах.

Большая часть затоплений пришлась на Михайловский район. Там подтоплено 138 жилых домов, 257 приусадебных участков в двух населенных пунктах.

На данный момент количество подтопленных территорий начинает снижаться.

В крае ведут постоянный мониторинг, в том числе с применением беспилотной авиации.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае талая вода пошла через трассу.

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