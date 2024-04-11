В Алтайский край вернется снег, но мокрый

Погода в Алтайском крае
В регионе ночью температура составила -1,+4 гр.
Осадки в виде небольшого мокрого снега, местами по югу умеренный дождь. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Тепло оставило Алтайский край, надеемся, что ненадолго. Но днем температура составит +3,+8 гр.
Осадки в виде небольших, местами умеренных дождей.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в Барнауле температура составила -1,+1 гр. Осадки в виде небольшого мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Днем краевой столице также не стоит ожидать сильного тепла. Температура составит +4,+6 гр.
Временами в Барнауле пройдет дождь.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Без порывов.
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