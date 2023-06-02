3 июня
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Жизнь

Ужас, летящий на крыльях ночи: стало известно, как возникает сонный паралич

Сонный паралич, синдром «старой ведьмы» — у этого явления множество названий.

Девушка спит.
Девушка спит.
CC0

Состояние полного или частичного паралича, возникающее при засыпании или пробуждении, породило в фантазии истории о нечистой силе —домовых, покойниках духах.

Симптомы

Основные симптомы расстройства сна — человек внезапно просыпается, полностью осознавая происходящее вокруг, но его тело словно продолжает спать. И руки, ноги, голос не слушаются, пишет mail.ru.

Испытавшие сонный ступор рассказывали о страхе и галлюцинациях, проблемах с дыханием, болевых ощущениях. Но самая сильная эмоция — ужас.

Научное объяснение

У явления есть чисто научное объяснение.

Физиологические ощущения возникают из-за подавления моторики во время фазы быстрого сна. Галлюцинации появляются из-за того, что мозг «достраивает» причину своего состояния.

Исследования показали — около 7% людей на Земле хотя бы однажды испытали это необычное состояние, и редко у кого случалось более двух эпизодов за всю жизнь.

Учеба

Стресс, недосып, с чем регулярно сталкиваются молодые люди во время учебы, входят в число факторов, которые повышают шансы столкнуться с сонным параличом.

Фаза

Между работающим головным мозгом и телом возникает блок, чтобы во сне в мышцы не поступали команды вроде «беги», «прыгай» и т.д. Если человек в этой фазе неожиданно проснется, он не сможет пошевелиться.

Частые параличи — повод записаться на прием к врачу и определить точную причину нарушения сна.

Ранее четыре правила улучшения качества сна назвал ученый. Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство. Медикам известно около 80 видов нарушений сна.

Специалист дал рекомендации людям, которые по мере сокращения светового дня начинают страдать от бессонницы.

  • Норма для большинства людей составляет от семи до девяти часов сна.
  • Минимальное, но допустимое количество — шесть часов, максимальное — десять часов.
  • Людям с нарушениями сна стоит сократить употребление кофеина, алкоголя и табака.
  • Строгое соблюдение режима сна.

Соблюдение этих четырех правил в течение одного-двух месяцев должно привести к восстановлению здорового сна.

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