Увеличить выплаты: барнаульцы с жильем, непригодным для проживания, будут получать больше денег

Рыночная стоимость жилья подорожала. 2 июня было принято решено поддержать барнаульцев, оставшихся без жилья из-за чрезвычайных обстоятельств.
Решение вступит в силу с 1 января 2024 года.
Размер выплаты зависит от количества комнат в съемной квартире:
- однокомнатная – 14 тыс. (сейчас 12 300);
- двухкомнатная – 17 200 (сейчас 14 300);
- трехкомнатная и более – 22 800 (18 300).
Напоминаем, что краевая адресная программа переселения из аварийного жилья включает в себя семь домов тех граждан, которые получают данные выплаты.