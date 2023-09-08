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Жизнь

Утром туман, а днем тепло. Какая погода будет 8 сентября в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра рассказали о погоде 8 сентября в Алтайском крае.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +2...+12 градусов. По северу и востоку местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем потеплеет до +15...+20 градусов. По северу и востоку местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +7...+9 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Небольшой дождь.

Днем температура составит +16...+18 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

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