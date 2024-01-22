Утром — похороны, вечером - пожар. Как жительница Барнаула потеряла все и нашла себя в творчестве

«Мамочка, не плачь, - обнимая, тихо говорит Аленка и вытирает ладошкой маме глаза. Затем смотрит на меня и подходит, чтобы тоже обнять. - Вы тоже не плачьте». В один день моя собеседница Ольга Полуэктова похоронила мужа и осталась без дома из-за пожара. В пандемию потеряла мать и двух младших братьев. В 2020 году врачи диагностировали у нее онкологию. Но в ее картинах нет ни намека на пережитые несчастья. В них только светлая надежда на то, что жизнь когда-нибудь наладится.

Жизнь — не трамвайные пути

- На Парфенова остановите, пожалуйста.

На этой остановке выхожу только я, а остальные пассажиры 205-ой маршрутки отправляются дальше. Дом Ольги Полуэктовой находится вдали от центра города, на ВРЗ. Добраться до него не сложно, когда тебе чуть за 20 и у тебя полно сил. У Ольги же инвалидность и вторая стадия рака груди — ей путь до города дается намного тяжелее.

Наша героиня живет здесь вынужденно, ведь собственный дом сгорел в пожаре. Раньше здесь жила ее мама. Ее забрал коронавирус.

У калитки меня встречает сын Ольги Егор и помогает пройти мимо большой собаки. Она появилась здесь тоже после переезда, чтобы охранять детей от посторонних, пока Ольга еще могла ходить на работу.

Ольга Полуэктова Сообщество "Творим добро вместе"

Мы заходим в небольшой дом с покосившейся крышей. «У нас здесь компактно», - скромно улыбается женщина. Ольга с младшей дочерью Аленкой спят в основной комнате. Егору же удалось сделать хоть и маленький, но свой уголок в утепленных сенях.

Здесь все, как в песне: «маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка». Есть и две кошки-мурлыки, которые тут же начинают крутиться у ног и выспрашивать что-нибудь вкусненькое. А на стенах: картины, картины, картины. Осенние виды, цветочные натюрморты и солнечные пейзажи — и все наполнены светом. Они появились в жизни нашей героини, когда ей самой казалось, что светлого ничего не осталось.

Профессионально писать картины Ольга никогда не училась, да и тогда думалось, что это ни к чему. Она была водителем трамвая и ежедневно развозила сонных барнаульцев на работу с 1996-го по 2010 год. В это же время она вместе с мужем воспитывала двух сыновей. А после на свет появился третий ребенок — и наконец-то девочка. Улыбчивая Аленка, что не может ни минуты усидеть на месте. Жизнь шла спокойно и ровно, как и положено хорошему трамваю.

Дочь Аленка Предоставлено altapress.ru Сын Егор Предоставлено altapress.ru

«Осталось только пепелище»

Но в 2017 году транспорт жизни сбился с намеченного пути. В этом году скончался отец Ольги. Не успела женщина отойти от горя, как мужу поставили страшный диагноз — рак легких в последней стадии. «Мы не успели с лечением», - с болью говорит она.

Онкология вспыхнула неожиданно, как пожар, и сожгла мужчину всего за полгода. «4 мая он попал в больницу (краевой онкологический центр — прим. Ред.), а 29 августа его уже не стало», - Ольга перечисляет события быстро, словно боясь застрять в воспоминаниях слишком надолго.

«Курил до последнего, несмотря на диагноз. У него и свое место было: кресло на летней веранде. Там он и сидел вечерами», - вспоминает собеседница.

Через два дня были похороны. Утром семья вернулась с кладбища. А вечером в доме вспыхнула крыша.

Ольга Полуэктова с дочерью Предоставлено altapress.ru

Ольга считает, что пожар начался из-за короткого замыкания: «Тем летом рядом с антенной в крышу ударила молния. Тогда была очень сильная гроза. Вылетели лампочки, погорели пакетники — видимо, тогда и закоротило».

Из того дня Ольга помнит только то, как сын вбежал в дом и крикнул: «Бери Аленку, мы горим!» Босиком, в чем были, они выбежали на улицу. Огонь бушевал, от родных стен осталось только пепелище. Так не стало и собственного дома.

«Хорошо, что пожар произошел хотя бы после смерти мужа. А то как бы я его вытащила на улицу? Он хоть и весил тогда уже 30 кг, но куда бы я его поволокла», - рассказывает Ольга. Здесь женщина не выдерживает, и слезы начинают катиться по щекам.

«Мамочка, не плачь, - обнимая, тихо говорит Аленка и вытирает ладошкой глаза. Затем смотрит на меня и подходит, чтобы тоже обнять. - Вы тоже не плачьте».

Дочь Аленка Предоставлено altapress.ru

Беспощадная эпидемия

Восстановиться после пожара семье Ольги помогал весь город. «От дома у нас остались только документы», - вспоминает она. С ними женщина ходила писать заявление об оказании социальной помощи. Семье выделили всего 8 тыс. рублей, поскольку дом был не застрахован. На несколько лет пристанищем стали съемные квартиры.

«Когда я уволилась (с Горэлектротранса — прим. Ред.), то трудилась везде: то на стройке, то полы мыла в колледже, сын помогал. Последний раз мыла посуду в гриль-баре, - вспоминает собеседница - Я же ведь водителем всю жизнь была, другой профессии не знала. Но и безработной сидеть не могла - не такой я человек. Голова шальная, покоя не дает». И впервые за разговор Ольга улыбается.

Между тем жизненный трамвай и не думал сходить с черных рельс. В 2020 году мир захлестнула эпидемия коронавируса, под ударную волну которой попали и близкие женщины. Ольга снова начинает дрожащим голосом быстро перечислять. В январе пандемия забрала маму. В апреле не стало младшего брата - он умер в Пасху, в 9 утра, эти цифры надолго отпечатались у Ольги в памяти. А через четыре месяца женщина хоронила второго младшего брата - менингит. Глаза не просыхали от слез.

Картины Ольги Полуэктовой Сообщество "Творим добро вместе"

«Мне нельзя, у меня дети!»

В конце концов, здоровье Ольги не выдержало: «Чувствую, болит. Сильно болит в правой стороне груди. Домой пришла — вызвали скорую».

Начались долгие походы по больницам: анализы, УЗИ, маммологи, хирурги. Женщине поставили диагноз - фиброзно-кистозная мастопатия (доброкачественное заболевание молочной железы — прим. Ред.), пришлось удалять половину груди. Пока женщина ходила на перевязки, ковид добрался и до нее, сильно подкосив и без того плохое здоровье.

«Домой пришла после больницы, а через два часа — обратно на скорой. Я была уверена — умираю. Руки были безжизненными - белые, как у покойника. Через силу спросила у врача: «Скажите, я умираю, да? Мне ведь нельзя, у меня дети!»» - и вдруг собеседница начинает смеяться.

Несколько дней Ольга находилась под капельницами в больнице. После ее отправили в онкологический центр, где врачи поставили вторую стадию рака груди. Оперировали женщину прямо в ее день рождения. «Лежу, хохочу, спрашиваю у анестезиолога, как поздравлять меня будем? А он улыбается, говорит: «Вам налить?»».

Картины Ольги Полуэктовой Сообщество "Творим добро вместе"

Вечная борьба

С тех пор Ольга продолжает бороться с онкологией. Позади восемь курсов химиотерапии, 12 удаленных лимфоузлов и потеря одной груди полностью. Но поддаваться опухоли женщина себе запретила.

Работать Ольга уже не может: ей тяжело ходить после облучения, сильно болит спина и внутренние органы, постоянная слабость. Ей оформили инвалидность. «Лежу — хорошо, сижу — хорошо. Думаю, сейчас встану и все переделаю по дому. А встаю, и начинает голова кружиться», - объясняет она.

Но и лежать просто на диване нашей героине скучно. Сначала Ольга начала вязать: пушистые шали, цветные тапочки, теплые носки. А потом взяла краски детей, попробовала изобразить сцену, которую увидела по телевизору, — и получилось. Простые, на картонках, изображения сменяли друг друга, становясь все сложнее и ярче. Так в доме появилась небольшая галерея.

«Когда я пишу картину, то прямо растворяюсь в творчестве. Словно задуманное уже на холсте, а мне лишь остается обвести красками», - воодушевленно рассказывает женщина.

Ольга смеется: у нее в семье все творческие. Средний сын Егор учится в краевом колледже культуры. «Он с детства у меня рисует. Но столько его работ сгорело тогда в пожаре… А сейчас вот новых сколько нарисовал», - рассказывает женщина. Творит и Аленка. Все то время, что мы разговариваем с ее мамой, она старательно выводит линии карандашом в тетради, а затем протягивает готовый рисунок мне: «Смотрите, это вы».

Не писать в стол

Картины заметила волонтер благотворительного сообщества «Творим добро вместе», которая передавала семье продуктовую помощь. Добровольцы помогают Ольге регулярно, в прошлом году установили пластиковое окно в дом.

«Познакомились мы с Ольгой через общих знакомых, - рассказывает руководитель сообщества Александра Якубовская. - Мы приехали к ним в канун Рождества, и меня очень впечатлила эта семья. Это замечательные люди. Несмотря на те скромные условия, в которых они жили, они не отчаивались».

Творчество Ольги очень понравилось волонтеру, и она предложила не писать картины в стол, а начать их продавать. Сообщество купило художнице краски, холст, кисти. И объявило благотворительную лотерею, в которой можно было поучаствовать за символическую сумму (100 рублей) и выиграть одну из работ Ольги. Все вырученные средства шли в поддержку нашей героини. Такие лотереи сообщество проводит регулярно. Также некоторые подписчики делают художнице личные заказы.

Волонтеры вместе с Ольгой Полуэктовой Сообщество "Творим добро вместе"

Одна из подписчиц решила помочь Ольге реализовать картины с помощью своей знакомой - владелицы арт-студии. За несколько дней им удалось продать все готовые работы женщины. Но сейчас сотрудничество прекратилось.

«Мы восхищаемся теми людьми, которые сами пытаются выбраться из ситуации. Ведь у каждого из нас есть какой-то талант, который можно обернуть себе на пользу. И вдохновившись примером Ольги, мы планируем помогать подопечным семьям, чтобы они сами искали финансовые выходы из положения», - делится Александра.

Сегодня сообщество «Творим добро вместе» ищет в свою команду людей, которые помогут развить страницы товаров в онлайн-магазинах на Ozon, «Авито» и других сервисах для продажи изделий подопечных сообщества, в том числе картин нашей героини. «Наша команда еще небольшая, но мы надеемся, что в будущем к нам присоединится больше людей, чтобы помогать ближним», - добавляет собеседница.

Сама Ольга мечтает о том, чтобы начать снова зарабатывать самой:

«Сейчас как будто не своей жизнью живу. Раньше я знала, что все зависит от меня: я сама заработаю, сама решу все проблемы и добьюсь целей. А сейчас уже ни в чем не уверена. Но просить ни у кого не хочется. Не такой я человек. Лучше самой, буду писать картины и вязать вещи. Я еще могу заниматься этим, пока силы позволяют».

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