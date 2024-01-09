Утром изрядно тряхнуло сибирский регион

Это случилось в Туве в 06:48. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3, указывает 19rusinfo.ru.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.

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