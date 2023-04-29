Утка-потеряшка, пес на гараже и экотропы. 7 хороших новостей апреля в Алтайском крае

1. Барнаульцы обнаружили в центре города утку, которая сидела на сугробе. Птица замерзла и была испугана. Чтобы спасти ее, люди вызвали охотуправление. Утку отправили в центр помощи диким животным «Ноев ковчег». Сейчас с ней все хорошо.

Дикая утка в центре Барнала. Altapress.ru

2. В барнаульском селе Гоньба построят амбулаторию клинической больницы скорой помощи № 2, которую ждут там с 2014 года. Здесь откроют кабинеты терапевта, педиатра, акушера и стоматолога. Подробнее — в нашем материале.

Проект врачебной амбулатории в Гоньбе. Бюро «Ар-деко»

3. Алтайский театр кукол «Сказка» со спектаклем «Паша» сорвал джекпот в Москве — получил «Золотую маску» за лучшую работу художника. Постановка была представлена сразу во всех номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая актерская работа».

Спектакль «Паша» Анна Зайкова

4. На картах 2ГИС появились алтайские экотропы. Теперь, чтобы по ним прогуляться, не нужно искать топознаки — достаточно заглянуть в телефон. А что за маршруты там обозначены, вы можете почитать здесь.

Тетеревиный ток в Кислухинском заказнике. facebook.com/aka.DenisSolomakhin

5. В Рубцовске собачка забралась на гаражи и не могла слезть оттуда две недели. Владельцы гаражей не смогли спасти животное. Зато жильцы соседних многоэтажек объединились и вызвали автокран, который спустил собаку. Теперь она поедет жить в деревню.

Собака на гараже в Рубцовске. Mash Siberia

6. Сотрудники ДПС в Камне-на-Оби спасли жизнь мужчине с эпилептическим припадком. Они патрулировали улицу и заметили, что прохожий упал на тротуар: у него шла пена изо рта, начались судороги и сжалась челюсть. Полицейские оказали ему первую помощь: перевернули на бок и вставили в рот ложку, чтобы не допустить асфиксии. После этого вызвали скорую.

ДПС. Анна Зайкова , altapress.ru.

7. В Барнауле открыли Центр сердечно-сосудистой хирургии. Теперь врачи Алтайского кардиодиспансера и краевой клинической больницы будут работать вместе. Руководитель нового центра, сосудистый хирург Дмитрий Ананьев, рассказал, зачем создали этот Центр, чем он будет заниматься и как там собираются решать финансовые вопросы.