29 апреля
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Жизнь

Утка-потеряшка, пес на гараже и экотропы. 7 хороших новостей апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает самые добрые новости апреля.

Дорога к водопадам на реке Шинок.
Дорога к водопадам на реке Шинок.
Екатерина Карзова.

1. Барнаульцы обнаружили в центре города утку, которая сидела на сугробе. Птица замерзла и была испугана. Чтобы спасти ее, люди вызвали охотуправление. Утку отправили в центр помощи диким животным «Ноев ковчег». Сейчас с ней все хорошо.

Дикая утка в центре Барнала.
Дикая утка в центре Барнала.
Altapress.ru

2. В барнаульском селе Гоньба построят амбулаторию клинической больницы скорой помощи № 2, которую ждут там с 2014 года. Здесь откроют кабинеты терапевта, педиатра, акушера и стоматолога. Подробнее — в нашем материале.

Проект врачебной амбулатории в Гоньбе.
Проект врачебной амбулатории в Гоньбе.
Бюро «Ар-деко»

3. Алтайский театр кукол «Сказка» со спектаклем «Паша» сорвал джекпот в Москве — получил «Золотую маску» за лучшую работу художника. Постановка была представлена сразу во всех номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая актерская работа».

Спектакль &quot;Паша&quot;
Спектакль «Паша»
Анна Зайкова

4. На картах 2ГИС появились алтайские экотропы. Теперь, чтобы по ним прогуляться, не нужно искать топознаки — достаточно заглянуть в телефон. А что за маршруты там обозначены, вы можете почитать здесь.

Тетеревиный ток в Кислухинском заказнике.
Тетеревиный ток в Кислухинском заказнике.
facebook.com/aka.DenisSolomakhin

5. В Рубцовске собачка забралась на гаражи и не могла слезть оттуда две недели. Владельцы гаражей не смогли спасти животное. Зато жильцы соседних многоэтажек объединились и вызвали автокран, который спустил собаку. Теперь она поедет жить в деревню.

Собака на гараже в Рубцовске.
Собака на гараже в Рубцовске.
Mash Siberia

6. Сотрудники ДПС в Камне-на-Оби спасли жизнь мужчине с эпилептическим припадком. Они патрулировали улицу и заметили, что прохожий упал на тротуар: у него шла пена изо рта, начались судороги и сжалась челюсть. Полицейские оказали ему первую помощь: перевернули на бок и вставили в рот ложку, чтобы не допустить асфиксии. После этого вызвали скорую.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

7. В Барнауле открыли Центр сердечно-сосудистой хирургии. Теперь врачи Алтайского кардиодиспансера и краевой клинической больницы будут работать вместе. Руководитель нового центра, сосудистый хирург Дмитрий Ананьев, рассказал, зачем создали этот Центр, чем он будет заниматься и как там собираются решать финансовые вопросы.

Алтайский краевой кардиологический диспансер.
Алтайский краевой кардиологический диспансер.
Минздрав Алтайского края.
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