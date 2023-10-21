21 октября
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Жизнь

Утепляемся на зиму на Трифона и Пелагею - приметы и традиции

21 октября с приходом зимы отмечали День Трифона и Пелагеи. По-другому его еще называли Пелагея Ознобица. Православная церковь вспоминает преподобную Пелагию Антиохийскую и преподобного Трифон, архимандрита Вятского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Шуба
Шуба
CCO

Традиции Трифона и Пелагеи

21 октября начиналась подготовка к зиме. В первую очередь покупали или шили зимнюю одежду, а старую — чинили. В народе приговаривали: «С Трифона и Пелагеи становится все холоднее».

«Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет».

Также начинали готовить новые поля. Для этого рубили и выжигали лес.

Валенки.
Валенки.
архив ООО "Руно"

Что нельзя делать 21 октября?

  • Не стоит грустить и вспоминать о плохом целый день — а то печальных новостей станет еще больше.
  • Нельзя ходить на свидание, а, тем более, с незнакомцами — большая вероятность, что обманут.
  • Запрещено лениться и бездельничать — могут святые наказать.
  • Нельзя надевать одежду с дырами в карманах — иначе деньги не будут задерживаться.
Улыбка.
Улыбка.
CCO.

Приметы Пелагеи Ознобицы

  • Если луна в кругах, то лето засушливым будет.
  • Облака низко плывут – к морозу.
  • Мыши норки с южной стороны делают – к суровой зиме.
  • Если скотина к вечеру ведет себя беспокойно, жди ненастья.
  • Лес посерел – к морозу.
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