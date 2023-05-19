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Жизнь

Устав от бездействия чиновников по расселению аварийного дома, жители Мамонтовского района дошли до Сергея Миронова

Дом №4 по ул. Минина в п. Комсомольский Мамонтовского района был признан аварийным и подлежащим сносу с отселением жильцов в сентябре 2017 года. Прошло почти 6 лет, а люди продолжают жить в опасном здании, хотя все сроки для расселения, указанные в Постановлении, давно прошли. Жильцы рассказывают в обращении, что им даже поступали требования о сносе дома за свой счет без предоставления взамен другого жилья или денежной компенсации. Устав от бездействия районных чиновников и длительного ожидания, собственники написали обращение Сергею Миронову.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

По поручению Центрального аппарата партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, обращение было взято в работу депутатом Госдумы от Алтайского края Александром Терентьевым, который оперативно инициировал прокурорскую проверку причин затянувшегося сноса аварийного дома.

Надзорные органы выяснили, что данный дом, действительно, признан аварийным и должен быть снесен за счет средств местного бюджета. Согласно Жилищному Кодексу РФ, если собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию дома, земельный участок, на котором он расположен, изымается для муниципальных нужд. И соответственно, подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме с предоставлением денежного возмещения.

Аварийный дом №4 по ул. Минина в п. Комсомольский Мамонтовского района.
Аварийный дом №4 по ул. Минина в п. Комсомольский Мамонтовского района.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.
Аварийный дом №4 по ул. Минина в п. Комсомольский Мамонтовского района.
Аварийный дом №4 по ул. Минина в п. Комсомольский Мамонтовского района.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.
Информация о состоянии аварийного дома №4 по ул. Минина в п. Комсомольский Мамонтовского района.
Информация о состоянии аварийного дома №4 по ул. Минина в п. Комсомольский Мамонтовского района.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

До настоящего времени администрацией Мамонтовского района такие решения не принимались, соглашения с собственниками о выкупной стоимости за изымаемые помещения в аварийном доме не заключены. В связи с чем, прокурором Мамонтовского района внесено представление главе. А также направлено исковое заявление в интересах заявительницы в Мамонтовский районный суд к администрации Мамонтовского района о возложении обязанности изъять аварийное жилье и выплатить положенную компенсацию.

Александр Терентьев держит вопрос на контроле.

Общественная приемная депутата Государственной Думы ФС РФ Александра Терентьева в Алтайском крае

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