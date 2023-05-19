Устав от бездействия чиновников по расселению аварийного дома, жители Мамонтовского района дошли до Сергея Миронова

Дом №4 по ул. Минина в п. Комсомольский Мамонтовского района был признан аварийным и подлежащим сносу с отселением жильцов в сентябре 2017 года. Прошло почти 6 лет, а люди продолжают жить в опасном здании, хотя все сроки для расселения, указанные в Постановлении, давно прошли. Жильцы рассказывают в обращении, что им даже поступали требования о сносе дома за свой счет без предоставления взамен другого жилья или денежной компенсации. Устав от бездействия районных чиновников и длительного ожидания, собственники написали обращение Сергею Миронову.