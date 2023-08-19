Успеть до конца лета. 5 концертов, на которые можно сходить в Барнауле в августе

В барнаульских барах встречают первую, уже почти осеннюю, прохладу с хорошей музыкой и слегка безумной атмосферой. Altapress.ru выяснил, что там можно послушать, когда и сколько это будет стоить.

19 августа в коктейль-баре «Крыша» состоится концерт финалиста шоу «Голос 5» Вадима Капустина. Будет соло под гитару. Начало в 19:00.



Место: Мало-Олонская, 28

Стоимость билета: 1000-1500 рублей



20 августа в Hairy Lemon Pub пройдет фестиваль Good Evening. Барнаульские группы «сыграют на чувствах и нервах». В программе — метал, рок, эгогранж, альтернатива и эксперимент. На сцене: «Тень от Солнца», «Раритет», Русский бильярд», Лена Заринская.



27 августа барнаульцев приглашают на трибьют-концерт, посвященный группе «Король и Шут». Гостям обещают большую программу из лучших песен в «электричестве». Сбор гостей в 18:00, начало в 19:00.



Место: ул. Лазурная 13

Стоимость билета: 300-500 рублей

Концерт. Музыка. unsplash.com