Успение - 28 августа. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Пресвятой Богородицы Успение

Отмечаем мы августовским днем.

Ее сын подарил нам Спасение,

В ее честь мы молитвы поем!



Воспарила душа ее к Богу,

С сыном рядом осталась навек.

Она страждущим дарит подмогу —

Всегда помни о том, человек!



В этот день я желаю всем счастья.

Пусть счастливыми будут все дни,

Стороной пусть обходят ненастья.

Всем здоровья, удачи, любви!

Мира Вам желаю и добра,

Чтобы дома жил покой,

Верить в чудо лишь пора,

Подать до счастья чтоб рукой.



Пусть ангелы хранят на небесах,

А Богородица от бед укроет,

Чтобы не ведали Вы страх,

И чувство радости накроет.



Молитвы пусть услышат Ваши,

Оберегают пусть они родных,

Чтоб дни лишь становились краше,

О счастье просим мы святых.