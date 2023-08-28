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Жизнь

Успение - 28 августа. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Успение — это конец жизни на земле Пресвятой Богородицы. Празднование предваряется очень строгим постом.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Поздравления с Успением в прозе

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!

Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к Вам и Вашей семье, защитит от бед, сбережет от слёз! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
СС0

Поздравления с Успением в стихах

Пресвятой Богородицы Успение
Отмечаем мы августовским днем.
Ее сын подарил нам Спасение,
В ее честь мы молитвы поем!

Воспарила душа ее к Богу,
С сыном рядом осталась навек.
Она страждущим дарит подмогу —
Всегда помни о том, человек!

В этот день я желаю всем счастья.
Пусть счастливыми будут все дни,
Стороной пусть обходят ненастья.
Всем здоровья, удачи, любви!

Мира Вам желаю и добра,
Чтобы дома жил покой,
Верить в чудо лишь пора,
Подать до счастья чтоб рукой.

Пусть ангелы хранят на небесах,
А Богородица от бед укроет,
Чтобы не ведали Вы страх,
И чувство радости накроет.

Молитвы пусть услышат Ваши,
Оберегают пусть они родных,
Чтоб дни лишь становились краше,
О счастье просим мы святых.

Успение Богородицы —
Сегодня отмечаем,
Добра, любви и радости
Мы от души желаем!

Тепла и вдохновения,
И веры и причастия,
И Господа великого
По жизни вам участия!

Пусть сбудутся желания,
Мольбы, благословения,
Великие мечтания,
Мощей святые свечение!

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Поздравления с Успением в смс

Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.

В Успенье Богородицы
Желаю вам тепла,
Была чтоб вера крепкою,
Надежду вам дала.

Пусть Богоматерь с неба вас
От горестей хранит,
И путь к добру и свету вам
Пускай будет открыт.

С Успением Богородицы!
Любви вам, мира, счастья.
Пусть бережет вас от обид,
Печалей, бед, ненастья.

Наполнит души всех теплом
Надеждою и верой,
Чтоб были вы окружены
Приятной атмосферой!

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