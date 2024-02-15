Накануне в Курье ушла из жизни племянница Михаила Калашникова на 86 году жизни.

Надежда Егиоя всегда с трепетом и любовью относилась к своему дяде.

Отмечается, что она увековечила его память во время работы над мемориальным музеем Калашникова в Курье.

При этом, работая в органах местной власти, Надежда Николаевна много сил и энергии посвятила развитию родного Курьинского района.

Депутат Государственной Думы Иван Лоор рассказал, что очень огорчен смертью землячки.

Ранее сообщалось, что умерла мать Бориса Немцова.

Дине Немцовой было 96 лет.

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