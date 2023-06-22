22 июня
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Жизнь

Ушел на заслуженный отдых. Спасатели проводили на пенсию собаку

Новосибирские спасатели проводили на заслуженный отдых пса по имени Семаргл. Он отработал в ГУ МЧС 12 лет. Об этом сообщает «Катунь 24».

Ушел на заслуженный отдых. Спасатели проводили на пенсию собаку
Ушел на заслуженный отдых. Спасатели проводили на пенсию собаку
ГУ МЧС по Новосибирской области

За свою 12-летнюю карьеру Семаргл совершил множество подвигов на операциях по спасению людей. Благодаря его работе, удалось сберечь немалое количество жизней.

Последним делом хвостатого героя стала поисково-спасательная работа после февральского взрыва газа на улице Линейной в Новосибирске. Тогда при помощи собак удалось спасти пятерых пострадавших при обрушении подъездов.

Сержант МЧС России Ольга Гончарова рассказала, что теперь для Семаргла будут проводить тренировки в облегченном варианте, с обязательным поощрением за хорошо выполненную работу.

А пока Семаргл может заняться любимым делом: грызть вкусную косточку, валяться под теплыми лучами солнца и получать ласку от любимой хозяйки.

Антон Веремеенко.

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