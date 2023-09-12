12 сентября
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Жизнь

Уроженка Барнаула победила в шоу "Битва шефов"

Анастасия Ильиных не просто прошла отбор среди участников, но и заняла лидирующую позицию в "Битве шефов", сообщает "Бийский рабочий".

Повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова.
Повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова.
"Битва Шефов". Кастинг. Анастасия Ильиных

Девушка приготовила оленину с тыквой шишками и это блюдо понравилось ведущим - Константину Ивлеву и Ренату Агзамову.

Анастасия дошла до финала и приготовила киш - открытый пирог с рыбой, шефы признали это блюдо лучшим.

Денежный приз достался именно девушке из Барнаула. Она отметила, что направит средства на благотворительность.

Анастасия Ильиных родилась в Барнауле, но последние годы живет в Москве и работает моделью.

Ранее повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова.

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