Уроженка Барнаула победила в шоу "Битва шефов"

Анастасия Ильиных не просто прошла отбор среди участников, но и заняла лидирующую позицию в "Битве шефов", сообщает " Бийский рабочий ".

Повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова.

Девушка приготовила оленину с тыквой шишками и это блюдо понравилось ведущим - Константину Ивлеву и Ренату Агзамову.

Анастасия дошла до финала и приготовила киш - открытый пирог с рыбой, шефы признали это блюдо лучшим.

Денежный приз достался именно девушке из Барнаула. Она отметила, что направит средства на благотворительность.

Анастасия Ильиных родилась в Барнауле, но последние годы живет в Москве и работает моделью.

Ранее повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова.