1 октября
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Жизнь

Умерла заслуженный деятель культуры Светлана Заградская

В Москве покончила с собой заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская, сообщает "Регнум".

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Тело 77-летней женщины обнаружили возле многоэтажки в Москве.

В квартире погибшей нашли предсмертную записку.

Светлана Заградская была кандидатом педагогических наук, членом Союза журналистов.

Ранее скончалась актриса из "Глухаря" Ангелина Ноздрина.

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