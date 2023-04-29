Умер телеведущий передачи «Фазенда» Сергей Колесников

Сергей Колесников скончался утром 28 апреля. О смерти артиста сообщила его супруга.
Причины смерти пока не называются. О прощании с актером тоже неизвестно.
Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Российский зритель узнал о нем по ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики».
Также актер снимался в фильмах «Крепкий орешек — 5», «Черное море», «Замерзшие души» и даже в британском сериале «МакМафия».
На телевидении Колесников вел передачу «Фазенда».
Обновлено в 16:51.
РЕН ТВ сообщает, что ведущий скончался от инсульта.