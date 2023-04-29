29 апреля
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Жизнь

Умер телеведущий передачи «Фазенда» Сергей Колесников

Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников умер на 69-м году жизни. Об этом сообщают РИА Новости.

Сергей Колесников
Сергей Колесников
WikimediaCommons

Сергей Колесников скончался утром 28 апреля. О смерти артиста сообщила его супруга.

Причины смерти пока не называются. О прощании с актером тоже неизвестно.

Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Российский зритель узнал о нем по ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики».

Также актер снимался в фильмах «Крепкий орешек — 5», «Черное море», «Замерзшие души» и даже в британском сериале «МакМафия».

На телевидении Колесников вел передачу «Фазенда».

Обновлено в 16:51.

РЕН ТВ сообщает, что ведущий скончался от инсульта.

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