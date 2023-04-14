Умер советский и российский кинокритик Юрий Богомолов

Умер советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов. Ему было 86 лет. Об этом сообщает ТАСС .

О смерти кинокритик сообщил его сын, режиссер Константин Богомолов. Он скончался рано утром 14 апреля.

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году он окончил ВГИК, а после трудился в журналистике.

Богомолов был заведующим отделом культуры в газете «Известия», а позже телеобозревателем в «Российской газете». С декабря 2017 года — работал колумнистом в журнале «Сноб».

Богомолов был кандидатом искусствоведения. Он работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведовал отделом теории и истории журнала «Искусство кино». Богомолов написал множество книг и трудов по теории и истории кино, театра, телевидения.