16 апреля
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Жизнь

Умер советский и российский кинокритик Юрий Богомолов

Умер советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов. Ему было 86 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

О смерти кинокритик сообщил его сын, режиссер Константин Богомолов. Он скончался рано утром 14 апреля.

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году он окончил ВГИК, а после трудился в журналистике.

Богомолов был заведующим отделом культуры в газете «Известия», а позже телеобозревателем в «Российской газете». С декабря 2017 года — работал колумнистом в журнале «Сноб».

Богомолов был кандидатом искусствоведения. Он работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведовал отделом теории и истории журнала «Искусство кино». Богомолов написал множество книг и трудов по теории и истории кино, театра, телевидения.

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