5 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Скончался профессор АлтГУ Анатолий Сагалаков

На 78 году ушел из жизни ушел из жизни советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор — Сагалаков Анатолий Михайлович, сообщает АлтГУ.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Анатолий Михайлович родился 22 февраля 1946 г. в селе Камень-Рыболов Приморского края.

В 1968 году окончил Новосибирский государственный университет (присвоена квалификация «физик»).

В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1990 получил степень доктора физико-математических наук.

Работал в АлтГУ с 1974 года. Был одним из организаторов магистратуры на физическом факультете, одной из первых магистратур в стране.

В 2009 году стал профессором кафедры общей и экспериментальной физики.

За 52 года работы он опубликовал более 300 научных работ, включая монографии, подготовил 10 кандидатов наук и три доктора наук.

Коллектив института цифровых технологий, электроники и физики выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость