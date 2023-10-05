Скончался профессор АлтГУ Анатолий Сагалаков

Анатолий Михайлович родился 22 февраля 1946 г. в селе Камень-Рыболов Приморского края.
В 1968 году окончил Новосибирский государственный университет (присвоена квалификация «физик»).
В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1990 получил степень доктора физико-математических наук.
Работал в АлтГУ с 1974 года. Был одним из организаторов магистратуры на физическом факультете, одной из первых магистратур в стране.
В 2009 году стал профессором кафедры общей и экспериментальной физики.
За 52 года работы он опубликовал более 300 научных работ, включая монографии, подготовил 10 кандидатов наук и три доктора наук.
Коллектив института цифровых технологий, электроники и физики выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича.