Умер принц Саудовской Аравии. Аресты, убийства, дворец-тюрьма — подробности королевской жизни

Это Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд, сообщает Саудовское агентство новостей. Внук первого короля Саудовской Аравии.

Предварительно, саудовский принц болел на протяжении длительного времени. Однако официальная причина смерти не называется, указывает aif.ru.

Есть другая версия — принца убили. RT сообщает, что это случилось во время летных учений на истребителе F-17. Самолет потерпел крушение с принцем на борту. Однако непонятно, как именно это произошло.

Подробностей о прощании с членом королевской династии нет. Поминальная молитва состоится 8 декабря.

Аресты и убийства

Ранее другого принца Саудовской Аравии застрелили. Его собирались арестовать в рамках проходящей в королевстве антикоррупционной чистки. Он стал вторым погибшим за сутки представителем королевского семейства.

А принц Мансур бин Мукрин стал жертвой крушения вертолета, на борту которого находился вместе с министрами. Машина разбилась вблизи границы с Йеменом. Обломки вертолета уже нашли.

The Wall Street Journal цитирует слова эксперта, бывшего офицера ЦРУ: "Политика королевской семьи перестала быть согласованной и превратилась в нестабильный кровавый спорт". Причины катастрофы до сих пор не названы даже на уровне версий.

Мансур бин Мукрин был сыном Мукрина ибн Абдула-Азиза аль Сауда, который несколько месяцев в 2015 году считался наследным принцем — до тех пор, пока король Салман не изменил порядок престолонаследия. Отец погибшего принца также возглавлял разведывательную службу.

В числе задержанных — член королевской семьи, один из богатейших людей Саудовской Аравии, миллиардер, принц Аль-Валид бин Талал.

Задержаны более 50 принцев, министров и крупных бизнесменов, их поместили в пятизвездочный отель Ritz Carlton в Эр-Рияде.

Часть чиновников Саудовской Аравии задержали по вновь открывшемуся расследованию наводнения в городе Джедда в 2009 году, в результате которого погибли более 70 человек.

При этом остальные арестованные — фигуранты дела о борьбе с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который впервые появился в Саудовской Аравии в 2012 году и за три года распространился более чем в 20 странах, включая Южную Корею, Австрию и США.

Антикоррупционный комитет в Саудовской Аравии создан по приказу короля Салмана, который приезжал в Москву.

Рабочий визит

Накануне президент РФ Владимир Путин находился с рабочим визитом в королевстве Саудовская Аравия.Российский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Наследного принца Саудовской Аравии он пригласил с визитом в Москву. Кронпринц ответил, что приедет «несомненно». Путин заверил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Целью визита Путина в Саудовскую Аравию в Кремле назвали обсуждение энергетического сотрудничества.