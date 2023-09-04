Ушел из жизни начальник службы безопасности компании "Грана"

Сергей Петрович родился 26 октября 1964 года в поселке Московка Хабарского района Алтайского края.
После службы в армии с отличием окончил Омскую высшую школу милиции.
С 1986 по 2005 годы служил в органах внутренних дел.
За добросовестную службу многократно награждал медалями и почетными знаками МВД России и Правительства Алтайского края.
Закончил службу в должности начальника ОВД Октябрьского района города Барнаула.
С 2005 года работал начальником службы безопасности компании «Грана».
Прощание состоится 6 сентября с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале №2 на ул. Аносова, 8.