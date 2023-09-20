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Жизнь

Умер 91-летний создатель "Дяди Степы" — художник Герман Мазурин

Несколько месяцев назад Мазурин неудачно упал дома и его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Умер 91-летний создатель "Дяди Стёпы" — художник Герман Мазурин.
Умер 91-летний создатель "Дяди Стёпы" — художник Герман Мазурин.
wikipedia.org

Герман Мазурин упал с высоты собственного роста, когда занимался домашними делами.

Его сразу же госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Его состояние характеризовали как тяжелое.

Медики боролись за его жизнь несколько месяцев. Накануне он ушел из жизни от полученных травм.

Биография Германа Мазурина

Герман Мазурин — советский и российский художник, иллюстратор множества изданий детской и юношеской литературы.

За всю жизнь он получал несколько почетных званий:

  • Почетный член Российской академии художеств (2018);

  • Заслуженный художник РСФСР (1988).

Один из первых и самых запоминающихся персонажей Мазурина - Дядя Степа для книги Сергея Михалкова.

Художник оформил более 300 книг.

Ранее появились фотографии последствия взрыва в Балашихе.

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