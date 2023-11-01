1 ноября
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Жизнь

Умер известный "стиляга из Москвы" в стильном оранжевом галстуке

Накануне умер бывший бас-гитарист группы «Браво» и автор креативных идей для музыкантов. Так, идея картонных декораций в классической песне «Стильный оранжевый галстук» принадлежала именно ему.

Свеча.
Свеча.
СС0

Сергей Лапин скончался на 62-м году жизни.

Вместе с группой музыкант принял участие в записи альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990).

Лапин пришел в коллектив в сложный период его существования — тогда из коллектива ушла Жанна Агузарова. Басист принес много интересных идей, пишет RT.

Ранее после тяжелой болезни умер известный блогер и журналист Дядя Слава (настоящее имя Станислав Андреев).

Он скончался накануне в больнице. Последние годы 56-летний блогер и журналист боролся с онкозаболеванием, указывает Газета.Ru.

Также умер от опухоли мозга молодой и талантливый форвард российского хоккейного клуба. Это Родион Амиров.

Ему был 21 год. Он боролся с болезнью полтора года.

С того момента, как он узнал о страшном заболевании, парень отказывался говорить негативно. И решил наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении своей хоккейной карьеры.

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