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Жизнь

Умер известный алтайский камнерез Александр Ковацкий

1 января 2024 года умер народный мастер-камнерез Ковацкий Александр Иванович, стало известно altapress.ru.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0
Работы Александра Ковацкого
Работы Александра Ковацкого
Музей "Мир камня"
Работы Александра Ковацкого
Работы Александра Ковацкого
Музей "Мир камня"
Работы Александра Ковацкого
Работы Александра Ковацкого
Музей "Мир камня"

Александр Иванович Ковацкий родился в 1954 году в семье мастеровых. Свою трудовую камнерезную деятельность начал в Таджикистане: сначала распиловщиком, затем шлифовщиком - полировщиком камня. За старание, трудолюбие и творческое отношение к труду его перевели в экспериментальный цех, где он работал с мастерами высокого класса. Ежегодно участвовал в выставках в Душанбе. Уже тогда его работы достигали высокого уровня художественного мастерства.

С начала 90-х годов Александр Иванович работал в Алтайском крае. С 2003 года — в музее «Мир камня». Он владел различными видами камнерезного искусства от флорентийской мозаики до работ в стиле миниатюры.

Его работы выставляли в Экспоцентре и дважды в Государственной Думе, демонстрировали на выставках во Франции и Германии. Некоторые из них находятся в частных коллекциях.

Ковацкий единственный в регионе работал с натуральным Алтайским камнем твёрдых пород в стиле «миниатюра». Он первый из камнерезов, кто был достоин высокого звания «Народный мастер Алтайского края».

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