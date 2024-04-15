Умер Герой России Анатолий Квочур

Герой России, заслуженный летчик-испытатель Анатолий Квочур умер в возрасте 71 года, об этом сообщил его сын Николай Квочур.

В сообщении также отмечено, что советский и российский летчик Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель СССР полковник умер ночью 15 апреля.

Причина смерти не уточняется.

В 1998 году Квочура включили в список 10 ведущих летчиков-испытателей мира. За время своей летной практики он освоил около 90 типов летательных аппаратов и подготовил ряд коллег.

Квочур был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.

Ранее сообщалось, что умер бывший директор Бийского драмтеатра.

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