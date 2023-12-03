3 декабря
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Жизнь

Умер герой песни «Батяня-комбат» — генерал-майор ВДВ

Умер Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов.

День ВДВ в Барнауле 2023.
День ВДВ в Барнауле 2023.
Дмитрий Лямзин

Ему было 69 лет.

19 декабря Солуянову должно было исполниться 70 лет, сообщает ТАСС.

Звание Героя получил в 198у года за мужество и героизм, проявленные в Афганистане.

Причина смерти генерала не указывается.

Он исполнял роль «батяни-комбата» в клипе группы «Любэ», напоминает Газета.Ru. «Комбат» — песня на стихи поэта Александра Шаганова и музыку композитора Игоря Матвиенко, написанная в начале 1990-х годов.

Ранее скоропостижно умер вице-президент Сбербанка Николай Васев.

Ему было 42 года. По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа.

Также после тяжелой болезни умер на 41-м году жизни заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников.

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