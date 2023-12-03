Умер герой песни «Батяня-комбат» — генерал-майор ВДВ

Ему было 69 лет.
19 декабря Солуянову должно было исполниться 70 лет, сообщает ТАСС.
Звание Героя получил в 198у года за мужество и героизм, проявленные в Афганистане.
Причина смерти генерала не указывается.
Он исполнял роль «батяни-комбата» в клипе группы «Любэ», напоминает Газета.Ru. «Комбат» — песня на стихи поэта Александра Шаганова и музыку композитора Игоря Матвиенко, написанная в начале 1990-х годов.
Ранее скоропостижно умер вице-президент Сбербанка Николай Васев.
Ему было 42 года. По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа.
Также после тяжелой болезни умер на 41-м году жизни заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников.