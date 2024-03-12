Умер двоюродный брат Владимира Путина

Мужчину похоронили 10 марта.
Евгений Путин долго жил в Иваново и работал там врачом-урологом. После 1990-х переехал в Суздаль к сыну.
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Двоюродный брат Владимира Путина Евгений Путин скончался в возрасте 91 года, сообщает Ivanovonews.ru.
Мужчину похоронили 10 марта.
Евгений Путин долго жил в Иваново и работал там врачом-урологом. После 1990-х переехал в Суздаль к сыну.
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