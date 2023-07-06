Умер актер, сыгравший герцога Бэкингема в "Трех мушкетерах", Алексей Кузнецов

На 83-м году жизни умер заслуженный артист России, актер, сыгравший герцога Бэкингема в "Трех мушкетерах", Алексей Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба Вахтанговского театра.

Кадры из фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра"

Алексей Кузнецов ушел из жизни 5 июля. Причины смерти не сообщаются.

"Светлая и вечная память удивительному, чистому и красивому человеку – Алексею Глебовичу Кузнецову! Мы приносим глубокие соболезнования его родным и близким", - сообщает пресс-служба театра.

О месте и дате церемонии прощания сообщат позже.

Жизнь и творчество актера

Алексей Кузнецов родился 14 мая 1941 года в Москве. Будучи подростком, в 1954 году начал сниматься в кино. Он сыграл роли в фильмах «Аттестат зрелости» и «Мы с вами где-то встречались»

В 1964 году с красным дипломом окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. В том же году его приняли в труппу театра Вахтангова. Ему он посвятил всю оставшуюся жизнь - более 50 лет.

Алексей Кузнецов сыграл около 50 самых разнообразных ролей. В театре отмечают. что он смог раскрыть удивительные подробности каждого из персонажей.

Все это время актер не перестал сниматься в кино. Зрители запомнили его, как обаятельного таксиста в «Зеленом огоньке», Кирсанова-старшего в «Отцах и детях» и, конечно же, как роскошного герцога Бэкингема в фильме Юнгвальд-Хилькевича «Д`Артаньян и три мушкетера».