Умер актер, сыгравший герцога Бэкингема в "Трех мушкетерах", Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов ушел из жизни 5 июля. Причины смерти не сообщаются.
"Светлая и вечная память удивительному, чистому и красивому человеку – Алексею Глебовичу Кузнецову! Мы приносим глубокие соболезнования его родным и близким", - сообщает пресс-служба театра.
О месте и дате церемонии прощания сообщат позже.
Жизнь и творчество актера
Алексей Кузнецов родился 14 мая 1941 года в Москве. Будучи подростком, в 1954 году начал сниматься в кино. Он сыграл роли в фильмах «Аттестат зрелости» и «Мы с вами где-то встречались»
В 1964 году с красным дипломом окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. В том же году его приняли в труппу театра Вахтангова. Ему он посвятил всю оставшуюся жизнь - более 50 лет.
Алексей Кузнецов сыграл около 50 самых разнообразных ролей. В театре отмечают. что он смог раскрыть удивительные подробности каждого из персонажей.
Все это время актер не перестал сниматься в кино. Зрители запомнили его, как обаятельного таксиста в «Зеленом огоньке», Кирсанова-старшего в «Отцах и детях» и, конечно же, как роскошного герцога Бэкингема в фильме Юнгвальд-Хилькевича «Д`Артаньян и три мушкетера».