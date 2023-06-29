2 июля
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Жизнь

Умер актер из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Валерий Воронин

В возрасте 68 лет скончался Валерий Воронин, актер кино и театра, режиссер, театральный деятель. Об этом сообщает "Российская газета".

Валерий Воронин
Валерий Воронин
Кадр из фильма "Если ты не со мной"

Валерий Воронин ушел из жизни 25 июня.

Ворони родился в 1956 году. Он окончил Ростовское училище искусств. С 2006 года работал актером и режиссером Донского областного академического молодежного театра.

Российскому зрителю Валерий Воронин известен по ролям Стародума в "Недоросле", Вершинина в "Трех сестрах", Дорна в "Чайке", казака Чуба в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Также он играл Страшилу в "Волшебнике изумрудного города", лорда Гилдоя в "Капитане Бладе" и Клавдия в "Гамлете".

Впервые он появился в кино в 2014 году. Тогда Воронин сыграл Николая Севостьянова в мелодраме "Если ты не со мной".

Ранее нашли тело британского актера, пропавшего полгода назад в пустыне

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