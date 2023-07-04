Умер актер из "Операции "Ы" Владимир Приходько

Один из легендарных советских актеров Владимир Приходько скончался в возрасте 89 лет.
О смерти актера сообщил портал kino-tear.ru. Причина смерти неизвестна. Портал указывает, что актер умер еще 10 июня, но известно об этом стало только сейчас.
Владимир Приходько снялся более чем в пятидесяти фильмах. Многие из них вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
В известной комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Приходько сыграл пятнадцатисуточника, а в "Джентльменах удачи" - водителя.
Также актер снимался в фильмах "Рожденная революцией", "Возвращение Будулая", "Первая конная", "Вам и не снилось" и другие.