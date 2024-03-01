Умер актер из «Моей прекрасной няни»

Причина смерти не уточняется.
Похороны состоялись накануне, указывает "Коммерсантъ".
Маркин снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Слепой», «Интерны», «Реальные пацаны», «Склифосовский», «Крыша мира».
Всего на счету актера порядка 50 ролей.
Ранее сообщалось, что умер актер, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!"
Актер Игорь Капатов умер в возрасте 70 лет.
Причина смерти не уточняется.
Игорь Капатов пришел работать в "Спокойной ночи, малыши!" в 2003 году, почти в то же время, что и появился персонаж Мишутка. Именно его он и озвучивал, а маленьким зрителям персонаж очень полюбился.
Покинул роль актер в 2016 году, на его смену пришел Юрий Сокиркин.
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