Умер актер Алексей Янин

С 2015 года он боролся с последствиями инсульта и нарушением кровоснабжения головного мозга.
2 сентября 2023 года его госпитализировали. Несколько недель врачи боролись за его жизнь, однако спасти Янина не удалось.
На 41 году жизни скончался актер Алексей Янин, сообщает Mash.
С 2015 года он боролся с последствиями инсульта и нарушением кровоснабжения головного мозга.
2 сентября 2023 года его госпитализировали. Несколько недель врачи боролись за его жизнь, однако спасти Янина не удалось.
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