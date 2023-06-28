Улицу Водозаборную асфальтируют в Барнауле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт Водозаборной ведется на участке от Змеиногорского тракта до здания №3/419, его общая протяженность составляет порядка 2 километров.
Отметим, что ранее дорожники уже осуществили снятие существующего слоя дорожной одежды, а также обустроили основание из щебеночно-песчаной смеси.
После завершения асфальтирования на указанном участке будет установлен бортовой камень, проведены работы по укреплению обочин и обустройству водопропускных труб, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
Важно отметить, что улица Водозаборная соединяет между собой два садово-некоммерческих товарищества — «Солнечный» и «Спутник». Ремонт дороги позволит обеспечить комфортный и безопасный проезд для жителей.
Также напомним, что на сегодняшний день в Барнауле по нацпроекту ведется ремонт 8 дорог, среди них кроме улицы Водозаборной: проспект Космонавтов от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта, улица Радужная от улицы Мамонтова до границы с городом Барнаулом, улица Гущина от улицы Попова до улицы Кавалерийской, улица Гридасова от улицы Малахова до улицы Власихинской, улица Малахова от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора, улица Островского от улицы Юрина до улицы Гущина и улица Звездная от Павловского тракта до улицы Трактовой.
Ранее глава краевой столицы Вячеслав Франк отмечал, что в 2023 году на ремонт улично-дорожной сети Барнаула был выделен беспрецедентный бюджет — порядка 3,5 миллиардов рублей.
Из этой суммы почти 2 миллиарда были выделены правительством Алтайского края. Я хочу выразить слова благодарности губернатору Виктору Томенко за особое внимание к краевой столице. Конечно, большая часть из этих средств выделена на реконструкцию путепроводов на проспекте Ленина. Вместе с тем, помимо ремонта моста, работы у дорожников не мало: в текущем году будут отремонтированы 12 дорожных участков, построена дорога по улице 65 лет Победы. Совместными усилиями с Правительством Алтайского края мы продолжаем создавать в Барнауле комфортную городскую среду, — подчеркивал Вячеслав Франк.