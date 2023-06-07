+50, укус змеи в парке и самые скучные выборы. Что произошло в Алтайском крае 7 июня

- В Алтайском крае наступил пик аномальной июньской жары. Так, в Ключевском районе 7 июня зафиксировали температуру в почти +50 градусов.
- Политолог Константин Лукин назвал предстоящие губернаторские выборы в Алтайском крае «референдумом Томенко» и предположил, что они будут «чуть ли не самыми скучными в истории».
- В барнаульском «Изумрудном» ребенка укусила змея. О ЧП рассказал управляющий парком Владислав Вакаев. Он предполагает, что это была гадюка, и уже вызвал специалиста-змеелова.
- В Алтайском крае выросло количество преступлений, жертвами которых стали дети. Печальной статистикой поделилась уполномоченная по правам ребенка Ольга Казанцева.
- В Барнауле есть микрорайон, где когда-то гнали скот и сдавали кинотеатр сектантам. Это Гоньбинка. Почитайте, как застраивалось это место, чем оно интересно и что там происходит сейчас.
- В нулевые барнаульцы очень любили Зоосад и могли устроить там большой праздник с помощью одних лишь воздушных шариков. Посмотрите ностальгические снимки из «Лесной сказки».
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