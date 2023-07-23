Уходит из Алтайского края циклон, который принес грозы, ливни и град

Холодный фронт с сильными грозовыми дождями с 23 июля уходит на восток, а юг Западной Сибири займет небольшой антициклон.

Однако это не значит, что 24 июля будет солнечно и без осадков.

Погода в Алтайском крае 24 июля

Температура ночью от +11 до +16 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура днем от +22 до +27 градусов, по западу местами до +32 градусов.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Ранее барнаульцы запечатлели розовое небо с радугой и молнией.