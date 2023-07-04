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Жизнь

Уголовное дело о Барнаулке, новые здания и нашествие комаров. Что произошло в Алтайском крае 4 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 4 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нефтепродуктов, обнаруженных в реке Барнаулке.
  • Художники и искусствоведы со всей Сибири и даже страны, академики Российской академии художеств и представители Союза художников России приехали в Барнаул. 5 июля здесь открывается выставка «СИБИРЬ — XIII». И вот почему это действительно большое событие.
  • В Барнауле решили провести повторную обработку от комаров — дезинсекция пройдет в парках, на аллеях и площадях города, а также в прибрежных зонах.
  • В Алтайском крае начался сезон сбора ягод. Но важно знать, что не все из них безопасны. Сохраните описание 9 растений, которые точно стоит обходить стороной, а также симптомы отравления.
  • После долгого перерыва Градостроительный совет Барнаула рассмотрел новые проекты. 22-этажка на Горе, парк на Правобережном тракте, дом с подогреваемым асфальтом — смотрите, что еще собираются построить в городе.
  • НИИ имени Лисавенко исполняется 50 лет. Однако его история началась еще на 40 лет раньше. Почитайте, как алтайские селекционеры совершили, казалось бы, невероятное и научили плодоносить даже «палки».

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