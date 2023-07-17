Удивительной красоты радугу и другие чудеса запечатлели на Алтае

Специалисты отмечают, что такую яркую радугу можно заметить только летом. Она кажется сказочной и хочется верить, что на ее конце можно найти заветный горшочек с золотом.
Радуга над Телецким озером
Фото - Лия Светлояр, Светлана Кульбацкая
Радуга над Телецким озером
Фото - Лия Светлояр, Светлана Кульбацкая
Радуга над Телецким озером
Фото - Лия Светлояр, Светлана Кульбацкая
Радуга над Телецким озером
Фото - Лия Светлояр, Светлана Кульбацкая
Радуга над Телецким озером
Фото - Лия Светлояр, Светлана Кульбацкая
Сотрудники заповедника уверены, что Алтай - одно из самых удивительных мест на земле. Ведь территория Алтайского заповедника поражает большим разнообразием ландшафтов.
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