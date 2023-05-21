Удивительный продукт. Как прошло открытие первого праздника черемши в Алтайском крае (обновлено)

Корреспонденты altapress.ru посетили первый в Алтайском крае праздник черемши 21 мая. Они попробовали различные блюда из сибирского дикороса и побывали на выставке местного быта.

Праздник прошел, символично, в селе Черемшанка Ельцовского района. Село названо в честь сибирского дикороса, который можно встретить по берегам местной реки Чумыш.

Для гостей праздника подготовили праздничную программу. Корреспонденты altapress.ru увидели театрализованное представление и побывали на конкурсе блюд из черемши «Кулинарный эрудит».

Местные хозяюшки угощали гостей пирогами, ватрушками и бутербродами с добавлением черемши. А самые затейливые приготовили пиццу и фаршированные грибы. Главным блюдом праздника стал огромный пирог из колбы.

На десерт были представлены запеченные яблоки с творогом и изюмом и местным вареньем. Также для гостей приготовили свежую окрошку с добавлением дикороса.

Праздник черемши Кристина Тарасова Праздник черемши Кристина Тарасова Праздник черемши Кристина Тарасова Праздник черемши Кристина Тарасова

Также были организованы гастрономическая выставка «Черемшанский витамин» и выставки русского быта и картин местного художника.

Обновлено в 14:40.

Почти все столы с угощениями опустели - все съели, делятся корреспонденты altapress.ru.

Праздник черемши Кристина Тарасова Праздник черемши Кристина Тарасова

Фестиваль проводят в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход».