21 мая
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Удивительный продукт. Как прошло открытие первого праздника черемши в Алтайском крае (обновлено)

Корреспонденты altapress.ru посетили первый в Алтайском крае праздник черемши 21 мая. Они попробовали различные блюда из сибирского дикороса и побывали на выставке местного быта.

Праздник черемши
Праздник черемши
Кристина Тарасова

Праздник прошел, символично, в селе Черемшанка Ельцовского района. Село названо в честь сибирского дикороса, который можно встретить по берегам местной реки Чумыш.

Для гостей праздника подготовили праздничную программу. Корреспонденты altapress.ru увидели театрализованное представление и побывали на конкурсе блюд из черемши «Кулинарный эрудит».

Местные хозяюшки угощали гостей пирогами, ватрушками и бутербродами с добавлением черемши. А самые затейливые приготовили пиццу и фаршированные грибы. Главным блюдом праздника стал огромный пирог из колбы.

На десерт были представлены запеченные яблоки с творогом и изюмом и местным вареньем. Также для гостей приготовили свежую окрошку с добавлением дикороса.

Праздник черемши
Праздник черемши
Кристина Тарасова
Праздник черемши
Праздник черемши
Кристина Тарасова
Праздник черемши
Праздник черемши
Кристина Тарасова
Праздник черемши
Праздник черемши
Кристина Тарасова

Также были организованы гастрономическая выставка «Черемшанский витамин» и выставки русского быта и картин местного художника.

Обновлено в 14:40.

Почти все столы с угощениями опустели - все съели, делятся корреспонденты altapress.ru.

Праздник черемши
Праздник черемши
Кристина Тарасова
Праздник черемши
Праздник черемши
Кристина Тарасова

Фестиваль проводят в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход».

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