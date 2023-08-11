Учитель, стоматолог и родители. Путин наградил четверых жителей Алтайского края

Так, за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградили Светлану и Александра Малышевых. Они получили медаль "Родительская слава".

В семье четверо детей - все мальчики. Три года подряд Малышевы участвовали в олимпиаде "Папа, мама, я - спортивная семья".

Также почетную грамоту президента РФ получила завотделением барнаульской Стоматологической поликлиники №1 Инна Поскотинова. Ее стаж работы в поликлинике - 31 год. Одна из первых специалистов, освоивших чтение компьютерных томограмм челюстно-лицевой области.

Наставник молодых специалистов. Лечит и реставрирует зубы хим. и светоотражающим композитами, как отечественными, так и зарубежными. Отвечает за рентгенологическую службу поликлиники.

Кроме того, благодарностью президента РФ отмечена преподаватель детской музыкальной школы №1 Барнаула по классу гитары - Татьяна Малафеева.

Она разработала индивидуальный методический подход для развития художественно-творческих способностей детей. Занимается постоянной мотивацией учеников в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах. За пять последних лет ее учащиеся 44 раза становили лауреатами.

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