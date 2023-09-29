Ученики подарили своему учителю автомобиль в Алтайском крае

Тренеру Павловской детской баскетбольной команды сделали подарок на 60-летие. Новый микроавтобус у юбиляра появился благодаря выпускникам и родным.



Чтобы собрать нужную сумму, один из выпускников тренера создал Telegram-канал, в котором быстро собралось около 500 подписчиков, и каждый сделал свой вклад в подарок.



Павловская детская баскетбольная команда - многократный победитель и призер баскетбольных соревнований. Воспитанники уверены, что на новой машине он вместе с ними посетит еще немало турниров и приведет своих подопечных к победе.

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