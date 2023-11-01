Ученые выяснили, что грамматические ошибки вызывают физиологический стресс

Ученые из Бирмингемского университета обнаружили, что грамматические ошибки способны вызывать стресс, сообщает Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 41 человек, которые разговаривают по-английски.

Они прослушивали 40 образцов английской речи. При этом половина содержала грамматические ошибки.

В это время за респондентами тщательно наблюдали. Например, следили за глазами с помощью электроэнцефалографии, а также проводилась визуализация головного мозга.

Оказалось, что когда люди слышали неправильное произношение слов, интервал между ударами сердца сильно сокращался. А это указывает на стресс. Чем больше было ошибок, тем более быстрым становятся ритм.

Ученые подчеркивают, что их работа указывает на новые признаки сложной взаимосвязи между познанием и физиологией.

Ранее стало известно, как нужно питаться в офисе, чтобы избежать стресса.