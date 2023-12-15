16 декабря
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Жизнь

Ученые выяснили, что чувство одиночества опасно для здоровья

Ученые из Мичиганского университета рассказали, что чувство одиночества, которое возникает на протяжении многих лет, может быть связанно с риском опасных заболеваний и сокращению продолжительности жизни. Об этом сообщает Lenta.ru.

Одиночество, печаль.
Одиночество, печаль.
CC0

В исследовании приняли участие более девяти тыс. человек.

Добровольцев разделили на четыре группы — те, кто никогда не испытывал одиночества. И те, кто испытывал одиночество хотя бы раз, два и три или боле раз за свою жизнь.

Ученые сопоставили ответы с состоянием здоровья и образом жизни респондентов.

Отмечается, что чувство одиночества и предпочтение жить в одиночестве — разные вещи.

По результатам исследования оказалось, что чувство одиночества коррелирует с сокращением продолжительности жизни большего числа человек.

Ранее сообщалось, что после трансплантации печени умерла 19-летняя блогерша.

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