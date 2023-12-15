Ученые выяснили, что чувство одиночества опасно для здоровья

В исследовании приняли участие более девяти тыс. человек.
Добровольцев разделили на четыре группы — те, кто никогда не испытывал одиночества. И те, кто испытывал одиночество хотя бы раз, два и три или боле раз за свою жизнь.
Ученые сопоставили ответы с состоянием здоровья и образом жизни респондентов.
Отмечается, что чувство одиночества и предпочтение жить в одиночестве — разные вещи.
По результатам исследования оказалось, что чувство одиночества коррелирует с сокращением продолжительности жизни большего числа человек.
Ранее сообщалось, что после трансплантации печени умерла 19-летняя блогерша.