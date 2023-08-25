Ученые объяснили, почему мотыльки массово атаковали Горный Алтай

Небывалое количество мотыльков атаковало некоторые районы Республики Алтай. Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии ИББ АлтГУ Ирина Кудряшова объяснила, откуда взялись насекомые и чем они опасны. Об этом сообщает "Катунь 22".

Эксперт объяснила, что Горный Алтай атаковали не обычные мотыльки, а непарные шелкопряды. Они считаются опасными вредителями лиственных культур, так как их гусеницы в большом количестве способны объедать почти всю листву.

Для Республики Алтай локальные атаки шелкопрядов происходят ежегодно. Связано это с тем, что в последние годы в регионе были довольно мягкие зимы, благодаря чему большая часть потомства насекомых выжила. По этой причине летом светлые бабочки ковром покрыли землю, облепили столбы, деревья и провода.

Если и предстоящая зима будет такой же теплой, то летом можно снова ожидать большое количество гусениц.

Ирина Васильевна пояснила, что такие массовые «нашествия» шелкопряда происходят раз в несколько десятков лет.