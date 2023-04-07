Ученые научились выращивать сало в пробирке

Ученые научились искусственно выращивать жировые клетки и формировать из них готовый продукт — сало. Об этом сообщает Naked Science.

В экспериментах ученые использовали адипоциты свиней, которые затем смешивали с другими веществами с доказанной безопасностью.

Согласно данным ученых, структура искусственного жира соответствует обычному продукту. В нем содержатся липиды и другие важные для вкуса и аромата компоненты.

Искусственные жиры смогут дополнить «чересчур диетическое» искусственное мясо и сделают его более вкусным.

Ученые считают, что это позволит в будущем обеспечить человечество вкусной и полезной пищей без того огромного ущерба для окружающей среды, который наносит традиционное животноводство.

Ранее сибирские ученые в поисках бессмертия поставили эксперименты над мухами.