27 июня
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Жизнь

Участок дороги перекроют в Барнауле на две недели

Участок Канатного проезда перекроют с 26 июня, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Ремонт Канатного проезда.
Ремонт Канатного проезда.
barnaul.org

Движение запретят в районе дома №46б по всей ширине дороги.

Перекрытие продлится две недели, до 10 июля. Причина - строительно-монтажные работы.

Напомним, дорожники начали асфальтировать Канатный проезд после просьб работников медучреждений и жителей нагорной части города.

В порядок приведут участок от гидротехнического сооружения на реке Барнаулке до проезда Канатного общей площадью свыше 2 тыс. кв. м.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее барнаульцы показали "средневековый" ремонт территории многоквартирного дома.

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