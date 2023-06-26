Участок дороги перекроют в Барнауле на две недели

Движение запретят в районе дома №46б по всей ширине дороги.

Перекрытие продлится две недели, до 10 июля. Причина - строительно-монтажные работы.

Напомним, дорожники начали асфальтировать Канатный проезд после просьб работников медучреждений и жителей нагорной части города.

В порядок приведут участок от гидротехнического сооружения на реке Барнаулке до проезда Канатного общей площадью свыше 2 тыс. кв. м.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее барнаульцы показали "средневековый" ремонт территории многоквартирного дома.