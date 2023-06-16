Участок барнаульского ЖК полностью зарос некультурной травой

Жильцы сообщают, что участок перед ЖК недавно вспахали и засеяли газонной травой. Однако вместо зелени весь участок зарос растением, по внешнему виду напоминающим коноплю.
Есть вероятность, что это Конопля сорная, которая произрастает в степях Южной Сибири. Растение предпочитает плодородные почвы и широко произрастает по обочинам дорог, насыпям, полосам отчуждения, залежам, балкам и в других местах.
Распространение этой травы часто носит очаговый характер.
Люди в комментариях не упустили случая пошутить на эту тему:
"Подарок жильцам от управляйки".
"Это чтобы жильцам жизнь раем казалась, и они ни на что не жаловались:))"
"Семена из Голландии наверно были. Импортные".
"Какой "Озон", такой газон".